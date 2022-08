Operatori volontari in progetti di servizio civile autofinanziato, digitale e ambientale: online il bando per 34 posti

Scade il 30 settembre il bando per operatori volontari in progetti di servizio civile autofinanziato, digitale e ambientale per la selezione di 2.613 operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile digitale e ambientale e di servizio civile autofinanziato.

L’Umbria propone 11 progetti per un totale di 34 operatori volontari richiesti, di cui 30 per i progetti di servizio civile digitale e 4 per il servizio civile ambientale. Tra le posizioni disponibili, 8 sono riservate ai giovani con difficoltà economiche. Alla selezione possono partecipare i giovani fra i 18 e i 29 anni non compiuti, italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel Paese.

Nell’ambito dei progetti sono previsti interventi di facilitazione digitale in contesti molteplici, compreso il sanitario, dell’educazione digitale anche per il superamento del gap generazionale, e dell’educazione ambientale.

La compilazione della domanda può essere fatta esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata DOL accessibile tramite SPID. L’elenco dei progetti attivi è consultabile sul sito del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale nella sezione dedicata al bando nell’area “Scegli il tuo progetto in Italia” da cui è possibile effettuare una ricerca mirata anche per territorio regionale, provinciale o comunale di interesse. Sul sito della Regione Umbria sono sintetizzate le informazioni più importanti relative al bando.

I progetti di Servizio Civile possono avere durata variabile, da 8 a 12 mesi e danno diritto agli operatori volontari che vi partecipano ad un rimborso mensile di 444,30 euro.