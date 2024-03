Omonero e Bucefalo "sbarcano" sulla piattaforma Amazon Prime Video

“Omonero e Bucefalo in Kurdistan Iracheno” sbarca sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Il docufilm di Francesco Loreti, avvocato e centauro da oltre mezzo milione di chilometri in sella alla sua BMW, è stato premiato a Roma nell’ambito del Film Festival internazionale di Roma. Da lì è nato l’interesse alla diffusione sulla piattaforma di film e documentari di Amazon e adesso è disponibile in visione gratuita. Il docu-film, proiettato in anteprima al Frontone Cinema a fine agosto del 2023 con il patrocinio del Comune di Perugia, racconta la lunga cavalcata di Loreti e di Bucefalo attraverso la rotta dei Balcani, poi la Turchia, attraversando zone desertiche e archeologiche, lungo la rotta che porta ad Est.

In questo viaggio Omonero riprende persone, paesaggi, monumenti e racconta la storia dei luoghi che attraversa, mentre i chilometri scorrono sulla cartina geografica dove risaltano nomi esotici e ricordi dei libri di storia, di battaglie, regni con palazzi e giardini quasi mitologici, fino al tempio degli Yazidi a Lalish.

Omonero e Bucefalo si raccontano in questo docu-film mentre percorrono le strade dell’oriente, a caccia di siti archeologici e paesaggi sempre diversi, con la linea dell’orizzonte sconfinato a tenere la rotta. Un continuo incontro di storia e persone alla scoperta di regioni, usi e costumi lontani, scoprendo nuove amicizie e luoghi che custodiscono culti misteriosi.