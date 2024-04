Olmo, intitolazione di una via a Don Ottavio Posta, il sacerdote che salvò gli ebrei durante l’Olocausto

In un gesto di profondo rispetto e riconoscimento, il Comune di Perugia ha recentemente onorato la memoria di don Ottavio Posta, l'eroico sacerdote che durante l'Olocausto ha messo a rischio la propria vita per salvare gli ebrei, dedicandogli una strada nella zona di Olmo.

Questo tributo simbolico si è concretizzato in una cerimonia alla quale hanno partecipato l'Arcivescovo Emerito Gualtiero Bassetti, gli assessori comunali Edi Cicchi e Gabriele Giottoli, l’assessore di Magione Vanni Ruggeri e Gianfranco Cialini, storico che ha approfondito la vita del presbitero.

Don Ottavio Posta, parroco di Isola Maggiore per quasi tre decenni, è entrato nella storia per il suo atto di coraggio nel giugno del 1944, quando con un gruppo di pescatori rischiò la vita per traghettare e portare in salvo presso gli alleati decine di ebrei che stavano per essere catturati dai nazisti.

La sua azione non è passata inosservata e nel 2008, la Presidenza della Repubblica Italiana gli ha conferito la medaglia d'oro al merito civile, un riconoscimento che sottolinea l'importanza delle sue gesta.

L'intitolazione della via è un simbolo di unità e memoria storica, che collega Perugia al Trasimeno e serve a mantenere vivo il ricordo di una figura di spicco la cui influenza va oltre il locale, come sottolineato dagli assessori Giottoli e Cicchi.

Edi Cicchi ha inoltre spiegato: “Abbiamo spesso intitolato spazi pubblici a sacerdoti che hanno storie meno conosciute ma che sono rimasti comunque nel cuore delle persone che li hanno conosciuti. In questo caso ci troviamo di fronte a una figura il cui valore travalica il contesto locale. Non a caso è stato scelto, per richiamarne la memoria, uno spazio al confine del territorio comunale: un’iniziativa simbolica che esprime la volontà di costruire ponti in un tempo in cui, a causa di veri e propri conflitti, si erigono muri” ha concluso l’assessore.