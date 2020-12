Nuove aperture al centro commerciale Castello: arriva Camomilla Italia

In tempi non facili per il commercio a dettaglio, il centro commerciale Castello sfida il mercato e decide di ampliare la propria offerta merceologica con l’apertura di un nuovo negozio franchising di abbigliamento e accessori donna a marchio Camomilla Italia. Si tratta della diciannovesima attività del centro, considerato anche il Conad SuperStore, ed è grande l’attesa perché alzerà le saracinesche proprio durante il periodo natalizio.

“Al suo interno – ha dichiarato la proprietà – saranno presenti tre consulenti di stile con proposte total look per una donna dinamica, femminile, multitasking e in perenne movimento”. “Siamo estremamente soddisfatti di questa apertura – ha spiegato Giulia Marchetti, direttrice del centro commerciale Castello –, tanto più che arriva in un periodo particolarmente delicato per le vendite e per l’occupazione. Noi accettiamo la sfida e guardiamo fiduciosi al futuro”.