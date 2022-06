INVIATO CITTADINO Presentata a Solomeo la nuova stagione ("armonica") del teatro Morlacchi

Presentata a Solomeo la nuova stagione del teatro Morlacchi. Interventi in sintonia di Cucinelli e del Cardinale Bassetti.

Una stagione che il re del cachemire non esita a definire “armonica”, in ragione dell’equilibrio fra tradizione e innovazione, con un occhio di riguardo alla danza e alle autoproduzioni (torneremo domani in tema). Un teatro che si alimenta della propria tradizione alta, ma si lega anche al cinema e alla televisione.

Serata open air con interventi di tanti soggetti che operano nella realtà culturale del territorio.

Bassetti è invitato a parlare per primo. Elogia la bella occasione di agape fraterna offerta dall’amico Brunello. Esalta la bellezza di luogo e di persone, di comportamenti virtuosi in armonia con la mission di “custodi” del creato. Quando bene e bello si riconducono ad unità.

Impossibile non far riferimento all’Isola della cattedrale tornata allo storico splendore. E alla sorpresa del 17 giugno.

Cucinelli fa da conduttore e scandisce gli interventi: Nino Marino, direttore artistico, il sindaco Andrea Romizi, la governatrice Donatella Tesei, il presidente della Fondazione Accademia di Belle Arti Mario Rampini (alle porte l’agognata statizzazione), il direttore Emidio De Albentiis, Marco Pierini (la riapertura, il prossimo 30 giugno, della Galleria), prefetto e questore.

Un coro di consensi in prospettiva di una ripresa che investa la comunità.