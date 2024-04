Nuova palestra a Balanzano: inizio lavori per fine primavera o per inizio estate

Il progetto per la costruzione della nuova palestra a Balanzano, che avrà inizio tra la fine della primavera e l’inizio dell'estate, rappresenta un significativo passo avanti per il quartiere di Ponte San Giovanni e per la città di Perugia.

Con un finanziamento di 3,3 milioni di euro proveniente da Pnrr, la palestra sarà un centro all’avanguardia per lo sport e l'inclusione sociale.

Oggi è stato effettuato nell’area un sopralluogo alla presenza dell’assessore allo Sport Clara Pastorelli, del dirigente U.O. Impianti Sportivi Paolo Felici e dei tecnici dell’azienda esecutrice.

La nuova palestra non solo offrirà spazi per il fitness e lo sport, ma fungerà anche da luogo di incontro per la comunità, preservando le attività e le funzioni già presenti nell'area, come i circoli e le associazioni. Inoltre, sarà creata un'area giochi per bambini, arricchendo così l'offerta di servizi per le famiglie del quartiere.

Come spiegato dall’assessore Clara Pastorelli questo progetto è particolarmente importante in quanto Ponte San Giovanni è uno dei quartieri più densamente popolati di Perugia, ma soffre di una carenza di strutture sportive adeguate. La realizzazione della palestra colmerà questa lacuna, fornendo alle società sportive locali, alle associazioni e alle scuole, spazi adeguati per lo svolgimento delle loro attività, contribuendo al benessere fisico e sociale degli abitanti di tutte le età.