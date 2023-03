INVIATO CITTADINO In viaggio con la divina voce della Callas

Biblioteca Rodari di Corciano. In viaggio con la divina voce della Callas. Riparte alla grande l’iniziativa musicale “Note di viaggio”, rassegna concertistica a ingresso libero alla Commenda di San Mariano. È organizzata dall’Associazione Culturale CDG-Next, in collaborazione con il Comune di Corciano e la Biblioteca medesima.

Siamo giunti ormai alla sesta edizione della Kermesse, che si sgomitola in cinque appuntamenti a cadenza mensile.

Ogni incontro è costituito da un’affabulazione, trasversale a voce e strumenti, in grado di costruire un percorso alla scoperta di luoghi e tempi, stili e stilemi.

Ne sono protagonisti, indiscussi e preziosi, dei musicisti formati in conservatori e Accademie tra le più importanti del mondo, come Santa Cecilia, Scuola di Musica di Fiesole.

Tutti personaggi d’eccellenza, onorati di importanti riconoscimenti internazionali, e che operano come docenti in istituzioni quali i Conservatori di Musica di Tel Aviv, Perugia, Monopoli, Pesaro e Avellino.

Ieri pomeriggio, alle 17:30, apertura col Duo Sapienza-Testa (soprano e pianoforte), binomio accreditato da attività concertistica di rilievo internazionale.

Il programma proposto è consistito in un omaggio a Maria Callas, soprannominata “La Divina”, cantante di valore paradigmatico, ma anche figura iconica del Novecento. Se ne raccontano i momenti biografici e artistici con grande e interessata partecipazione dei convenuti. Nella ricorrenza del centenario dalla nascita.

Nadia Testa è stata studentessa e oggi docente di pianoforte al Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino. Nel 1996 ha fondato l’Associazione Igor Stravinsky della quale è Presidente e Direttore artistico: pianista in formazioni di rango, si è esibita in Festival nazionali e internazionali con un repertorio che spazia dal classico alla musica contemporanea.

Samantha Sapienza è soprano di talento. Nel 2008 viene scoperta come interprete teatrale e si esibisce in spettacoli come “Novecento” di Baricco, ma anche in testi di Cechov e materiali napoletani come quelli di Basile e Russo. È dotata di forte capacità interpretativa e di raffinata seduzione. Somigliante anche alla Callas della quale ripercorre il repertorio.

Alla Commenda la coppia si è distinta per valore artistico e capacità dialogica col pubblico.