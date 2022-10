Ricostruzione post terremoto, affidati i lavori per l'ospedale di Norcia. Una nota di Palazzo Donini annuncia che "L’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – Servizio Ricostruzione Pubblica, in qualità di stazione appaltante, il 14 ottobre scorso ha affidato alla Taddei SPA di Roma la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’ospedale di Norcia danneggiato dagli eventi sismici del 2016 per un importo complessivo di 5.802.962,640 euro al netto dell’Iva".

E ancora: "Gli operatori economici invitati sono stati 12, le offerte presentate 7. Il criterio di aggiudicazione è stato quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 5, comma 3, dell’ordinanza commissariale speciale n. 11 del 15 luglio 2021 in deroga all’art. 95 comma 2 del codice dei contratti, con le modalità previste dall’art. 97 del Codice. Gli interventi relativi all’Ospedale di Norcia, infatti, rientrano nell’ambito dell’ordinanza commissariale speciale n.11 del 15 luglio 2021 che è stata emanata dal Commissario straordinario con l’obiettivo di realizzare quest’opera pubblica – considerata urgente e necessaria – utilizzando deroghe alla normativa di carattere generale. Soggetto attuatore dell’intervento è la Regione Umbria".

L’Ospedale di Norcia, prosegue la Regione, "risulta costituito da due corpi di fabbrica: il complesso monumentale dell’ex convento francescano della Santissima Annunziata soppresso nel 1866 e adibito a tale scopo negli anni ’40 del Novecento, nonché l’ampliamento realizzato negli anni ’80 del Novecento destinato a pronto soccorso".

Il complesso ospedaliero "verrà adeguato sia dal punto di vista sanitario sia per quanto riguarda la sicurezza sismica, al fine di rispondere ai criteri e alle performance richiesti agli edifici strategici". L’antico complesso monumentale dell’ex convento, una volta eseguiti i lavori, "sarà dotato di una vasta area per le degenze, una per i dializzati, il reparto diagnostica e gli ambulatori medici e verranno recuperati i magnifici affreschi presenti sulle pareti e sulle volte; l’area di pronto soccorso rimarrà nella palazzina attualmente in uso in modo da non interrompere la funzionalità del nosocomio durante i lavori di consolidamento della parte più antica".

La nuova conformazione ospedaliera prevede "la sistemazione delle superfici a parcheggio, il miglioramento dell’accessibilità al pronto soccorso e la realizzazione di un ricovero per le ambulanze".