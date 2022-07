Nomine & Poltrone - L'avvocato perugino che ha fatto cambiare le regole dell'esame dei dislessici entra nel Consiglio dell'ordine di Milano

L’avvocato Antonio Caterino di LCA studio legale è entrato nel consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano, come nuovo consigliere.

Il trentacinquenne avvocato perugino, laureato all’Università di Perugia, è il più giovane membro del Consiglio e in qualità di membro della commissione giovani dell’Ordine degli avvocati di Milano e dello staff di presidenza di ASLA, ha già contribuito alla redazione del protocollo sui Disturbi specifici d’apprendimento tra l’Ordine degli avvocati di Milano e la Corte d’Appello di Milano. Il protocollo prevede l’applicazione di misure compensative e dispensative, come già previsto nella scuola, a favore dei canditati con diagnosi di Dsa in sede d’esame d’avvocato nel distretto di Milano.

Le misure del protocollo sono state riprese dal ministro Marta Cartabia ed estese a tutti i distretti di Corte d’Appello nei bandi per l’esame da avvocato.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha conferito il Sigillo di San Gerolamo ad Antonio Caterino per il suo impegno nel contribuire al superamento delle lacune legislative della legge sui DSA, n. 170/2010, in relazione alle specificità della professione forense.