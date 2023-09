Nomine & Poltrone - Congresso Snalp, scelti i vertici del sindacato: i nomi

Milena Ceccarelli è stata confermata segretario regionale dell'Umbria dello Snalp, il sindacato nazionale autonomo lavoratori e pensionati, promosso dalla Confael, nel corso del secondo congresso regionale che si è svolto il 20 settembre a Perugia.

Nel corso dei lavori, presenziati dal segretario nazionale Snalp, Domenico Marrella, i delegati umbri hanno confermato Eugenio Danilo Fischetto alla carica di segretario provinciale di Perugia e David Di Lecce come segretario provinciale di Terni.

"La conferma nel mio ruolo di segretario regionale dello Snalp – spiega Ceccarelli – mi riempie di orgoglio per il riconoscimento che il segretario nazionale e i delegati mi hanno voluto riservare. Un riconoscimento al lavoro svolto negli ultimi due anni e che mi infonde nuovo entusiasmo per l’impegno che ci aspetta nel prossimo mandato. Siamo consapevoli dei problemi che dobbiamo affrontare e risolvere ma, allo stesso tempo, determinati nel proseguire il nostro lavoro di tutela e assistenza di lavoratori e pensionati".

"Sono lieto della conferma di Milena alla guida del sindacato regionale umbro – sottolinea il segretario nazionale Domenico Marrella -, una conferma che premia la sua competenza e l’impegno profuso in questi anni. Adesso l’aspetta un lavoro impegnativo ma sono sicuro che, come sempre, saprà assolverlo al meglio. Sul fronte sindacale nazionale restiamo compatti nel confermare la nostra linea sulla necessità dei contratti di lavoro europei, del salario minimo e dei rinnovi dei contratti pubblici e privati, come abbiamo proposto al governo".