Nomine & Poltrone - Guido Zuccari nuovo segretario di Federfarma Umbria

Guido Zuccari è il nuovo segretario di Federfarma Umbria e sarà affiancato da Alessandro Betti come tesoriere.

Nell'ambito della riattribuzione di cariche, per il triennio 2023-25, in seno a Federfarma Umbria, unione regionale dei titolari di farmacia dell’Umbria, resasi necessaria dopo le dimissioni dal ruolo di segretario di Stefano Monicchi, attuale presidente di Federfarma Terni che rimane comunque in Federfarma Umbria nelle vesti di consigliere, il consiglio ha nominato come segretario Guido Zuccari, titolare di farmacia a Bastardo e già segretario di Federfarma Perugia, mentre nelle vesti di tesoriere viene designato Alessandro Betti, titolare di farmacia a Terni.

Il consiglio attuale di Federfarma Umbria è quindi così composto: presidente Silvia Pagliacci, vice presidente Maria Cristina Bonanni, segretario Guido Zuccari, tesoriere Alessandro Betti, consiglieri Francesco Brutti, Gianluca Ceccarelli, Maria Teresa Marchetti, Stefano Monicchi, Claudia Pimpinelli, Lodovico Vitali. "È davvero un onore succedere all’amico e collega Stefano Monicchi – afferma il neo segretario Zuccari -, cercherò di proseguire sulla scia da lui tracciata per essere sempre al servizio delle farmacie della regione".

"Ringraziamo il dottor Monicchi, che resta comunque in consiglio, per il suo grande impegno e specialmente per quanto riguarda le trattative e gli accordi concretizzati grazie anche al suo operato – commenta la presidente di Federfarma Umbria, Silvia Pagliacci - Ci attende un futuro molto intenso, siamo operativi su vari fronti e come sempre cercheremo di offrire la nostra azione a supporto della categoria e dei cittadini".