Nomine & Poltrone - Marco Angelini nuovo presidente della Camera penale di Perugia

Gli avvocati penalisti di Perugia hanno rinnovato i vertici della Camera penale di Perugia Fabio Dean” nel corso dell’assemblea di martedì 1 febbraio 2022 che si è tenuta all’Auditorium della Lega Nazionale Dilettanti a Prepo.

Il candidato presidente Marco Angelini ha riportato 64 preferenze (11 schede nulle [3 voti sono andati a Mattarella] e 24 bianche). I candidati consiglieri che hanno riportato voti sono Donatella Donati (attualmente tesoriere dell’associazione) 85, Alberto Catalano (indipendente) 66, Maria Cristina Ciace (consigliere in carica) 48, Giuseppe De Lio (indipendente) 29, Mattia Masotti 28, Camillo Carini (consigliere in carica) 27, Francesco Gatti (in passato già consigliere dell’associazione e poi dell’Ordine degli avvocati) 27, Carla Ragna 26.

Hanno riportato preferenze, ma restano fuori dal consiglio Massimiliano Sirchi (già consigliere in passato) 21, Valerio Collesi 16 e Rossi 4 voti.

Al seggio erano presenti per controllare le operazioni di voto gli avvocati Marco Brusco e Francesca Forlucci, consiglieri uscenti.