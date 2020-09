Super vincita in Umbria, con un biglietto da 5 euro porta a casa 500mila euro

La fortuna bacia l’Umbria. Super vincita alla tabaccheria 500 di Ponte Aia, lungo la Flaminia Ternana, a Narni, nella provincia di Terni. Una giocatrice ha comprato un tagliando da 5 euro del Miliardario, portando a casa la somma di 500mila euro.

"Ieri si è recata nella nostra tabaccheria questa nostra cliente abituale che ha deciso di comprare un gratta e vinci. Scherzando le ho detto 'Oggi vendiamo solo quelli vincenti'. E invece la signora ha vinto veramente. Ha iniziato a tremare, all'inizio non ci credevo neanche io, poi ho controllato con il terminale. Con questa signora ci siamo sentiti telefonicamente, sta eseguendo tutti i giri burocratici necessari. Sono certo di poter affermare che da ieri un po' la vita le è cambiata".

E' quanto ha rivelato ad Agimeg il titolare della tabaccheria 500. "Un ringraziamento o un pensiero? Ovviamente è a discrezione del cliente. Noi non percepiamo nulla sulla vincita, solamente sul venduto. Quindi lo spero, ne sarei contento. Ai clienti ripeto sempre che non devono dimenticarsi del loro tabaccaio di fiducia, ma poi tra il dire e il fare...", ha aggiunto sorridendo. "Siamo soliti alle vincite nella nostra tabaccheria, ce ne sono state da 500, mille, 10mila e 20mila euro. Ma così alta mai, è la prima volta che succede. Sono davvero contento per la signora, che è una persona umile e lavoratrice".