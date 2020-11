I nostri direttori archeologi umbri sugli scudi alla ventesima edizione di RO.ME Museum Exhibition, fiera internazionale di musei, luoghi e destinazioni culturali.

Nella giornata di ieri siamo stati degnamente rappresentati da Lara Anniboletti, direttrice del Museo Nazionale di Orvieto e della Necropoli del Crocifisso del Tufo.

Insieme a lei, Paola Mercurelli Salari, direttrice del Palazzo Ducale di Gubbio e della Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto e Tempietto sul Clitunno.

Nel panel dalle ore 15 alle 16, Lara Anniboletti ha proposto una riflessione su un tema in gran voga, e motivatamente interessante: quello del museo “parlante”, relativo alle modalità di comunicazione. È infatti noto che le attività di comunicazione, promozione e valorizzazione sono elementi imprescindibili all’interno di una strategia museale nel processo di trasferimento di conoscenze. Destinatario privilegiato è proprio il pubblico più sguarnito di conoscenze e competenze adeguate, utili a comprendere ciò che le collezioni esposte vogliono esprimere. Per non parlare della difficoltà di cogliere i nessi culturali che stanno alla base dei percorsi museali. Da qui il necessario supporto (metodologico, strumentale, terminologico e concettuale), realizzato con tutti i mezzi che la tradizione e la tecnologia ci offrono in abbondaanza.

Paola Mercurelli Salari, nel panel compreso fra le 17 e le 18, ha parlato del “Conflitto tra museologia tradizionale e digitalizzazione”. Un conflitto brillantemente risolto esemplificando attraverso la presentazione di quanto è stato realizzato per il Palazzo Ducale di Gubbio con un progetto mirato alla corretta fruizione del celeberrimo “Studiolo” di Guidobaldo da Montefeltro.

Complimenti vivissimi alle due studiose che onorano l’incarico con impegno e preparazione adeguata ai tempi e alle necessità.