MotoDolmen festeggia 20 anni tra solidarietà, turismo e passione

Il Comitato Motodolmen festeggia venti anni e ieri ha inaugurato la tre giorni di appuntamenti della stagione motociclistica per i numerosi appassionati delle due ruote con l’immancabile e tradizionale “benedizione dei caschi”.

Quest’anno sarà un’edizione speciale in quanto ricorrono i venti anni dalla realizzazione del monumento dedicato a tutti i motociclisti del mondo il “Dolmen”. L’edizione 2024 si concluderà domani 7 aprile e presenta un ricco programma che porterà i motociclisti a visitare e conoscere le bellezze della regione dell’Umbria partendo proprio dalla zona del Monumento a Casacastalda: li sono posizionati i cippi per ricordare Andrea Antonelli, Marco Simoncelli, come ricordo indelebile degli amici che sono scomparsi con simboli di altri eventi e marchi nazionali come la Ducati e la Moto Guzzi.

Il comitato Motodolmen vede impegnati, in questa edizione, la Pro loco di Casacastalda, il motoclub dei Vigili del fuoco di Perugia, l’associazione Motoincontro Fabio Celaia ed altri 22 motoclub e associazioni motociclistiche. Il programma dei tre giorni culminerà domenica 7 con la consegna del premio Dolmen 2024”. Quest’anno la commissione ha scelto il giornalista Rai Riccardo Cucchi voce storica di “tutto il calcio minuto per minuto”.

A Gualdo Tadino, il gruppo dei motociclisti, capitanati da Orian Anastasi e Eros Ceraia hanno fatto tappa presso la sede della struttura “ Il Germoglio” dove vengono assistiti ragazzi con disabilità. A questa visita , il Comitato MotoDolmen effettuato la consegna di beneficenza alla comunità dei ragazzi donando oggetti di arredo per la nuova sede della struttura che a breve vedrà trasferire i ragazzi con disabilità. Alla consegna di alcuni degli oggetti di arredo, per mano degli imprenditori che hanno aderito all’iniziativa del Comitato, era presente l’assessore del Comune di Gualdo Paola Gramaccia. Gli stessi hanno poi fatto dono di un quadro ricordo sia all’assessore che al gruppo dei motociclisti.

Nella giornata di oggi il gruppo dei motociclisti si sposterà in quel di Norcia e Valentina per poi fare rientro a Casacastalda per la cerimonia in ricordo degli amici motociclisti scoparsi. Domenica 7 aprile, è prevista la partenza del gruppo presso Fossato di Vico per poi fare rientro a Casacastalda per la classica benedizione dei caschi e la consegna dei premi, momento conclusivo della tre giorni “MotoDolmen” edizione 2024.