Motociclismo: morto Mirko Giansanti, l'ex pilota aveva 46 anni

Terni dice addio a uno dei suoi rappresentanti nel motociclismo. All'età di 46 anni, si è spento Mirko Giansanti, protagonista tra il 1996 e il 2005 nelle classi 125 e 250 del motomondiale. L'ex pilota è scomparso prematuramente all'hospice cittadino nel pomeriggio di lunedì, dov'era ricoverato. Il prossimo settembre avrebbe compiuto 47 anni.

Giansanti ha gareggiato nel motomondiale in sella a Honda e Yamaha, poi l'esperienza nella Supersport e negli ultimi anni ricoprendo il ruolo di direttore tecnico del Grt Yamaha World Superbike Team. In città, Giansanti è stato uno sportivo e un volto noto anche per le sue qualità umane oltre che quelle sportive come racconta il suo curriculum da pilota e non solo.