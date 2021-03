Non solo Ibrahimovic: anche Orlando Bloom sceglie Brunello Cucinelli

Dopo Zlatan Ibrahimovic un altro modello di eccezione come Orlando Bloom per Brunello Cucinelli. E se il calciatore svedese del Milan ha sfoggiato diversi abiti dell'azienda umbra sul palco dell'Arsiston nell'ultimo Festival di Sanremo conclusosi, l'attore britannico lo ha fatto invece ieri, domenica 7 marzo, durante la 26esima edizione dei 'Critics’ Choice Awards' che lo hanno visto uno smoking con revers a lancia in lana vergine blu navy, accessori e scarpe firmate dallo stilista umbro.