Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Le previsioni per il 9, il 10 e l'11 marzo

Che tempo farà. Ecco le previsioni della Protezione Civile per il 9, il 10 e l'11 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Per la giornata di martedì 9 marzo la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di livello giallo per 'rischio idrogeologico' e 'rischio temporali'.

Martedì 9 marzo "cielo nuvoloso con precipitazioni sparse al mattino, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori meridionali. Nevicate oltre 800-1000m lungo la dorsale appenninica, localmente più intense sull'area dei Sibillini. Dal pomeriggio generale esaurimento dei fenomeni. Venti: Da moderati a forti da Nord-Est, in attenuazione in serata. Temperature: In diminuzione".

Meteo, le previsioni per mercoledì 10 marzo

Meteo, le previsioni per giovedì 11 marzo