Tour londinese per le opere di Massimiliano MaMo Donnari: "Queen", "King" e Pietro Vannucci ospiti all'Istituto italiano di cultura

Dalla “Fashion Queen” a Londra il passo è breve, ma solo se ti chiami Massimiliano MaMo Donnari. Il quale non farebbe più quasi notizia se le sue esposizioni, le sue personali, non fossero sempre all’insegna dell’innovazione, del glamour e dello spirito fortemente ironico che anima la sua arte.

L’art player umbro ha portato nella capitale albionica la sua personale, ospite dell’House of Parliament, degli Springs Studios e dell’Ucl London, per poi giungere ad una conclusione di tutto rispetto presso l’Istituto Italiano di Cultura in Londra, su invito del neo direttore Francesco Bongarrà, coadiuvato dal professor Paolo Taticchi (lo stesso che lo ha portato nel mondo del blockchain con la creazione del primo Nft delle sue opere). L’evento è stato reso possibile grazie al patrocinio di Comune di Perugia, Regione Umbria e Università per Stranieri di Perugia, oltre che agli sponsor Birra Flea e Mauro Benedetti spa.

Un MaMo che, complice l’ironia che lo contraddistingue (e che spesso non viene compresa) ha portato davanti ad una selezionata platea di diplomatici, business man e stampa due opere fondamentali del suo percorso artistico: “Il Perugino” (del quale si sono celebrati i 500 anni della morte) e “Fashion Queen”.

Sette anni fa Massimiliano MaMo Donnari lavorava come manager e imprenditore, adesso calca le prestigiose passerelle della City e le sue opere, come riportato in una intervista recente “piacciono alla gente che piace”. Sette anni (e decine e decine di opere) che lo hanno portato oltre la Manica e che potrebbero portarlo ancora più in là, se vogliamo credere all’hashtag #mamoalmoma.

Al termine di questo percorso, però, ci chiediamo: tra le sue queen e i suoi king, oltre che i vari generali, a quando l’autoritratto Re MaMo?