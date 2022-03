Ucraina, la Misericordia di Magione al lavoro per aiutare i profughi: come e dove donare

Volontari della Misericordia di Magione al lavoro per raccogliere materiale di prima necessità da inviare in Ucraina.

La raccolta, coordinata dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. viene effettuata nella sede del deposito della Confraternita in viale Umbria (accanto a Bottausci fiori) dal 5 al 13 marzo. Dal lunedì a sabato dalle 17 alle 20 e domenica dalle 9.30 alle 12, il deposito sarà aperto per ricevere le donazioni

Possono essere donati, spiegano i volontari della Misericordia, farmaci da banco come emostatici, antidolorifici, antistaminici, antinfiammatori, materiale sanitario come kit sutura, disinfettanti, pannolini per adulti e bambini, flebo, cateteri, garze; beni alimentari a lunga conservazione tra cui alimenti per bambini.

È partita anche, in collaborazione con il Comune di Magione, la raccolta fondi. Le donazioni possono essere fatte sul conto corrente Banca intesa San Paolo IBAN: IT38Z 030 6909 6061 0000 0172 159. Per ulteriori informazioni contattare la Misericordia di Magione al 331 1887673