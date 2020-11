Magione, la donazione dell'associazione per la lotta al cancro a Casa Serena

L’associazione umbra per la lotta contro il cancro, sezione A.M.A. di Magione, rivede le sue modalità di sostegno al territorio a causa dell’emergenza da Covid19.

“L’emergenza sanitaria – spiegano il presidente dell’associazione, Stefano Barafani e il vice presidente Maurizio Fazi – ci ha costretti ad annullare quelli che erano i nostri appuntamenti annuali per la raccolta fondi e per la prevenzione: la cena sociale Stregati dalla lune e l’iniziativa di prevenzione del melanoma della pelle con “neo amico mio” con visite gratuite. Abbiamo comunque voluto dare un nostro contributo in questo momento così difficile e non potendo organizzare iniziative a livello locale abbiamo deciso di aderire alla campagna dell’Aucc regionale sui sani stili di vita attraverso l’acquisto di confezioni del Tris del benessere costituito da tra sacchetti contenenti ceci, farro e lenticchie di produttori locali per promuovere la cultura della sana alimentazione. Le confezioni sono state poi donate agli ospiti di Casa Serena”.