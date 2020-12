"Accendi il tuo cuore", Montelaguardia si illumina con la magia del Natale

Montelaguardia si accende con le luci del Natale. L'associazione ricreativa Aps, l'Asd Polisportiva Aree Verdi Ponte Rio, in collaborazione con le attività commerciali di Ponte Rio e Montelaguardia e i cittadini che vivono in questa vasta zona, anche quest'anno si sono voluti attivare per l'accensione delle Luminarie, avvenuta il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia.

In occasione delle festività natalizie, il simbolo della luminaria porta un messaggio: “Accendi il tuo cuore” e l'auspicio che sia “l'inizio della fine di questo doloroso momento storico e sociale”. Un pensiero particolare tutta la comunità vuole rivolgerlo agli anziani e ai giovani, più fragili emotivamente e più disorientati da questo inconsueto "modo di vivere". Il senso d'appartenenza ad una comunità ed i legami di solidarietà vivi e consolidati dall'emergenza servono affinché nessuno si senta solo.