Il diario quotidiano e politico di Jacopo Barbarito diventa un manuale per amministrare la cosa pubblica

Jacopo Barbarito è conosciuto per la sua attività politica e per essere un giornalista da sempre attento alle dinamiche politiche e sociali dell’Umbria. "Un vice sindaco di provincia", edito da Bertoni (174 pagine, 18 euro, curatela di Costanza Bondi) è la sua ultima fatica, un po’ lontana dalle precedenti pubblicazioni ("Intervista alla politica. Parola agli uomini della casta" (Edizioni Trecento), "Un rapporto a metà. Chiesa e RSI 1943-1945" (Bonanno editore) e "I Panzer di Hitler" (Luca Cristini Editore).

Il libro racconta l’esperienza di Jacopo Barbarito, vice sindaco di Giano dell'Umbria e consigliere provinciale di Perugia, e che cosa voglia dire amministrare un ente locale e a cosa si va incontro.

Barbarito accompagna il lettore nel percorso che inizia con la candidatura, lo sviluppo di una campagna elettorale fino all'elezione, per poi approfondire gli aspetti principali della vita di un Comune di piccole dimensioni: il rapporto con i dipendenti, i cittadini, le imprese e i fornitori di servizi, senza tralasciare le dinamiche interne di una giunta e quelle tra maggioranza e minoranza.

Il racconto, una sorta di diario, riporta aneddoti e curiosità collegate alle richieste e alle esigenze manifestate dai cittadini e di come le affronta un amministratore, anche quando non ha modo di soddisfarle. Il diario presenta anche aspetti intimistici, laddove affronta i cambiamenti in cui incorre la vita dell’autore nel corso del mandato. Tra questi aspetti, la percezione degli altri nei tuoi confronti, così come l'atteggiamento in un colloquio di lavoro o nella professione, da parte di colleghi e amici, sia in senso positivo che negativo.

L’autore non nasconde gli aspetti d'ombra di questo ruolo, come affrontare e gestire il dolore e le difficoltà delle persone più fragili del tessuto sociale, la frustrazione o la rabbia di chi non trova soddisfazione alle proprie esigenze, la corruzione morale e materiale con cui ci si può trovare a che fare, le scelte prioritarie da adottare e anche tutto ciò che non si riesce a fare. Il tutto nel quadro di questi anni, caratterizzati dalla pandemia, dal caro bollette, dalla guerra russo-ucraina e dalla sfida del Pnrr.

Il libro presenta anche i contributi della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, del sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco e del sindaco di Perugia, Andrea Romizi. Il ricavato del volume sarà devoluto all'associazione "L'Aura", che si occupa di prevenzione al tumore al seno, sostegno alla ricerca e divulgazione di questa tematica, in corso di costituzione in memoria di Laura Buco.