Lavori Umbra Acque a Cannara, rubinetti a secco per 9 ore: l'elenco delle vie e gli orari

Lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione a Cannara. Come annuncia una nota di Umbra Acque "dalle 22 di martedì 19 aprile alle 7 di mercoledì 20 aprile verrà sospesa l’erogazione idrica".

Ecco l'elenco delle vie e delle zone interessate: centro storico di Cannara ed aree limitrofe; zona industriale – Via S. Angelo, Via del Vaone, Vocabolo Mascetto; Via Stazione, Via Martiri di Modena, Via San Donato e zone limitrofe; Via Bottica, voc Raggiolo, Via Paludi e zone limitrofe; Via Stradone, Via Assisi, Via Destro Topino e zone limitrofe; Vocabolo Valle e Vocabolo Tribbio; Via Collemancio; Vocabolo Fonte; Via Giaime Pintor e zone limitrofe; Vocabolo Conversini".

"Si ricorda - aggiunge Umbra Acque - che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente".