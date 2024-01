Via Campo Battaglia: il punto della situazione sul cantiere che occupa il piazzale

Perugia, il cantiere in via Campo Battaglia è al centro del dibattito del consiglio comunale e il consigliere Fabrizio Croce di Idee Persone Perugia ha interrogato l’esecutivo per conoscere le tempistiche di conclusione dei lavori.

Ha spiegato Croce: “Ad agosto è stata presentata una raccolta di firme da parte degli abitanti nella zona che denunciava sia la sospensione di un’area di cantiere che di fatto preclude l’utilizzo di molti degli stalli di sosta previsti nel piazzale a uso dei residenti, sia le condizioni di dissesto del lastricato circostante, rifatto meno di 15 anni fa”.

Come riportato da Croce nel largo tra via Campo Battaglia, via Solitaria e via del Bovaro è stata collocata una grande gru che fino a ottobre è stata utilizzata solo una volta. A tal proposito ha chiesto se il generatore elettrico della gru sarà sostituito con uno più silenzioso e se sarà ripristinata la pavimentazione.

L’assessore Otello Numerini ha riportato le ultime novità riguardanti i lavori in corso. La ditta che li sta eseguendo ha chiesto il rinnovo dell’occupazione suolo pubblico fino a maggio 2024 e ha richiesto la fornitura di energia elettrica per la gru del cantiere. Inoltre, la ditta ha assicurato di avere una polizza fideiussoria per il ripristino della pavimentazione stradale al termine dei lavori.