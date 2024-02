E45 e raccordo Perugia-Bettolle, nuovi lavori: i cantieri e le modifiche al traffico

Cantieri sulla E45 e sul raccordo Perugia-Bettolle. Ecco il piano Anas, la mappa dei lavori e le modifiche alla viabilità.

Si comincia con l'intervento lungo il raccordo Perugia-Bettolle tra Corciano e Ferro di Cavallo, in orario notturno. Anas, spiega una nota, "ha avviato la sostituzione del vecchio spartitraffico centrale (new jersey) con una barriera in calcestruzzo di nuova concezione, alta 1,2 metri, che innalza notevolmente gli standard di sicurezza stradale ed è in grado di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di sbandamento di mezzi pesanti".

E ancora: "Per consentire questa modalità operativa, durante la notte sarà necessario chiudere una carreggiata con deviazione del traffico sulla viabilità secondaria. Nel dettaglio, solo per la prima notte (lunedì 26 febbraio) e per due notti da definire nel mese di marzo, dalle 20:30 alle 6:30 del giorno successivo il traffico in direzione Ponte San Giovanni sarà deviato allo svincolo di Corciano con rientro a Ferro di Cavallo, compresa la chiusura dello svincolo di Olmo in direzione Ponte San Giovanni. Il traffico in direzione Bettolle potrà invece transitare regolarmente". Da martedì 27 febbraio fino al completamento dei lavori previsto entro il 26 marzo, "dalle 20:30 alle 6:30 del giorno successivo sarà chiusa la carreggiata in direzione Bettolle tra gli svincoli di Ferro di Cavallo e Corciano, compresa la chiusura dello svincolo di Olmo in direzione Bettolle. Il traffico in direzione Bettolle sarà deviato sulla viabilità secondaria adiacente con uscita obbligatoria allo svincolo di Ferro di Cavallo. Il traffico in direzione Ponte San Giovanni potrà invece transitare sulla corsia di marcia".

E ora passiamo alla E45. Qui Anas sta eseguendo "i lavori di ammodernamento degli impianti di illuminazione di 15 svincoli. Martedì 27 e mercoledì 28 febbraio sarà interessato lo svincolo di Ponte San Giovanni".

Ecco le modifiche al traffico: "Martedì 27 febbraio: dalle 10:00 alle 13:00 sarà chiusa la rampa di ingresso dello svincolo di Ponte San Giovanni in direzione Cesena/Foligno. In alternativa sarà possibile immettersi utilizzando il successivo svincolo di Collestrada raggiungibile dalla viabilità locale parallela alla E45; dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 15:00 sarà chiusa la corsia di marcia in direzione Cesena con transito consentito in corsia di sorpasso".

Mercoledì 28 febbraio "dalle 7:00 e alle 13:00 sarà chiusa la rampa di ingresso dello svincolo di Ponte San Giovanni in direzione Orte. In alternativa sarà possibile immettersi utilizzando il successivo svincolo di Balanzano raggiungibile dalla viabilità locale (via Gustavo Benucci e via dei Trasporti) con indicazioni sul posto; dalle 10:00 alle 13:00 sarà chiusa anche la corsia di marcia in direzione Orte con transito consentito in corsia di sorpasso; dalle 15:30 alle 16:00 saranno di nuovo temporaneamente chiuse la rampa di ingresso dello svincolo di Ponte San Giovanni in direzione Orte e la corsia di marcia in direzione Orte con transito consentito in corsia di sorpasso".