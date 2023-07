Lago Trasimeno teatro dell'impresa: caccia al record del mondo

Il lago Trasimeno diventerà il possibile lago dei record, grazie a Ross Edgley, che dal 13 al 16 luglio nuoterà nel lago per tentare di battere il record di nuotata più lunga in acque libere.

Ross Edgley ha già concluso con successo la circumnavigazione a nuoto della Gran Bretagna (2883 km in 157 giorni circa) e altre imprese sportive estreme uniche nel loro genere, in acqua e fuori, collegate principalmente a iniziative benefiche. Anche in questo caso l'evento avrà un obiettivo di sensibilizzazione verso la protezione di laghi, fiumi e mari, portata avanti dall'associazione ambientalista no profit "Parley for the Oceans".

Nei giorni dell’evento resterà chiusa la pista di sci nautico all’isola Polvese e tutti i diportisti dovranno mantenere le distanze di sicurezza dai natanti di appoggio dell’atleta.

Caccia al record del mondo

La distanza richiesta per il conseguimento del record dovrà essere superiore a 168 km e comporterà un periodo di tempo compreso fra le 55 e le 76 ore di permanenza in acqua consecutive, che prevederanno pause per il risposo, da svolgersi comunque sullo specchio d'acqua, scandite dall'atleta stesso e dal suo entourage medico-sportivo.

L'associazione ASD Swimtrekking, esperta in attività in acque libere di carattere ricreativo e sportivo, partner italiano incaricato della logistica, ha individuato in accordo con esperti del territorio, un percorso di svolgimento del tentativo di record, tenendo conto, oltre che dei requisiti dell'impresa sportiva, anche delle necessità ambientali, delle condizioni territoriali e del lago (venti, correnti, presenza flora e fauna lacustri, presenza spiagge e approdi, ecc...), delle rotte di pubblica navigazione e delle normative legate alla balneazione e all'attività diportistica, in modo da minimizzare l'impatto dell'evento a livello ambientale e sociale.

Il percorso prevede l'inizio della nuotata dalla spiaggia del Lido di Tuoro sul Trasimeno procedendo fino alla costa nord di Isola Minore per poi dirigersi in linea retta verso Isola Polvese, circumnavigarla lungo la costa sud est e procedere in linea retta verso la costa ovest di Isola Minore. Da qui raggiungere di nuovo Isola Minore e ripetere il percorso fino al raggiungimento della distanza richiesta. L'evento terminerà con l'approdo dell'atleta sulla stessa spiaggia di partenza.

Saranno presenti in acqua, l'atleta Ross Edgley, supportato per l'intera durata della nuotata da 2 imbarcazioni con a bordo personale medico e sportivo qualificato, che garantiranno la sua sicurezza e copriranno le necessità logistiche dell'evento, e giudici che accerteranno la realizzazione consona del tentativo di record. Data la lunga durata dell'evento, si prevede la presenza di ulteriori equipaggi e imbarcazioni di riserva che si coordineranno nella sostituzione in modo da continuare a garantire efficacemente il corretto svolgimento della prova e la sicurezza, permettendo il riposo del personale coinvolto.