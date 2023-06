L'Umbria su Sky: 4 Hotel di Bruno Barbieri accende i riflettori sulle meraviglie di Todi

È iniziata in questi giorni la messa in onda su Sky della puntata di 4Hotel, il fortunato format condotto da Bruno Barbieri, che vede protagonista Todi. Al centro la sfida tra quattro residenze d'epoca umbre, con la città di Jacopone rappresentata dal Relais Todini.

Oltre alla "valutazione" della struttura di ospitalità, il programma si caratterizza per la presentazione dell'offerta turistica connessa, dando spazio a luoghi e servizi del territorio.



Nei 55 minuti della trasmissione in evidenza quindi anche Piazza del Popolo, il Nido dell'Aquila, la Chiesa di San Fortunato, il Castello di Fiore, il Leo Wild Park e Palazzo Pongelli, dove si è svolto l'incontro finale con le votazioni delle quattro residenze d'epoca.Tanti i riscontri e da tutta Italia per le immagini della città e del territorio, con apprezzamenti anche per il Relais Todini che è risultato alla fine la miglior residenza d'epoca. "A nome dell'Amministrazione comunale - ha scritto il sindaco di Todi Antonino Ruggiano - desidero ringraziare la proprietà della struttura e la sua gestione per l'affermazione che dà lustro alla città e, attraverso un programma televisivo di successo, contribuirà alla promozione turistica del territorio".