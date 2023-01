L'Art bonus fa risplendere le vetrate della sala dei Notari

L'azienda Consauto Consorzio Autoriparatori ha deciso di aderire alla campagna del Comune di Perugia e del ministero dei Beni culturali sull’Art Bonus.

Ha donato 16.720 euro per il restauro della vetrata quadrifora della sala dei Notari di Palazzo dei Priori. Quest’intervento rientra in un progetto di restauro delle ultime otto vetrate trifore che si affacciano su corso Vannucci, mentre le prime tre vetrate della sala erano già state inserite nella campagna del 2018. La somma necessaria al risanamento delle tre era stata donata dal compianto notaio Mario Briganti. In entrambi i casi, gli interventi di tipo conservativo si compongono della ripulitura delle vetrate, della loro sostituzione e infine ristrutturazione.

Il presidente di Consauto – Lio Mancinelli – si è detto entusiasta di questa opportunità di lasciare un contributo tangibile nel sostenere il mantenimento delle bellezze delle opere culturali della città, in particolare la scelta di restaurare una quadrifora della sala dei Notari.

Insieme all’Amministrazione del Comune e in particolare grazie al Sindaco Andrea Romizi, si è cercato di trovare un bene pubblico che avesse delle priorità visto lo stato di deterioramento del bene che si andrà a restaurare.

“Consauto – ha affermato il presidente Mancinelli – è impegnata anche sul fronte green per il tramite della società Emotion, azienda collegata al gruppo che si occupa di produzione di sistemi di ricarica per le vetture elettriche, segno dell’attenzione di Consauto di salvaguardare l’ambiente con una visione lungimirante di mantenimento del tessuto artistico di questa regione.”

Finora a Perugia con Art Bonus sono stati raccolti 2.196.989 euro grazie a 544 mecenati tra cittadini, imprese e associazioni; 30 sono i beni restaurati e altri che inizieranno nel corso dell’anno.