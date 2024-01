INVIATO CITTADINO Quando un mezzo colpisce un’emergenza storico-architettonica... e si fa finta di niente

Ci giunge una segnalazione con foto di un danno allo spigolo della balaustra della scala di accesso alla chiesa di Santa Maria Nuova, una delle più preziose e antiche della città.

Lo scatto riporta gli effetti di un colpo inferto, verosimilmente da un mezzo di grosse dimensioni (un pullman?), al terminale della scala birampa: per l’esattezza sul versante più vicino all’oratorio del SS.Mo Crocifisso.

Rimangono dei segni di vernice blu che aiutano a comprendere quale possa essere stato il mezzo che ha portato il colpo. Nell’evidente intento di stringere verso destra, magari per concedere spazio a un pullman o una vettura in salita, incrociata all’altezza della scuola media Ugo Foscolo (com’è noto, via Pinturicchio è a senso unico a salire e può essere percorsa solo da mezzi di servizio pubblica utilità).

Intendiamoci: non si tratta di un danno irreparabile. Ma il pezzo mancante non si trova. Non sarebbe stato difficile ricollocarlo per risarcire a dovere.

Ma siamo così fatti: spesso preferiamo girarci dall’altra parte. E si vede.