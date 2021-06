INVIATO CITTADINO Nuove divise per la Municipale di Perugia

Da ieri la Municipale di Perugia è dotata delle nuove divise “operative”. Curiosità, apprezzamento, interesse da parte della città. Anche i vigili motociclisti girano da ieri con questa nuova divisa (ma il pantalone è diverso).

Abbiamo incontrato la nostra amica Cristina Piacenti, vestita con la divisa nuova di zecca. Passava in corso Vannucci per servizio, insieme a una collega che però era in abbigliamento estivo tradizionale. Ne abbiamo commentato analogie e differenze con l’assessore Luca Merli. Il quale ha dichiarato di essere orgoglioso della scelta, in ragione della praticità della nuova mise, specie per servizi esterni.

Effettivamente, il pantalone è dotato di ampie tasche laterali e di elastico di aderenza. Una cintura bianca percorre i robusti passanti. La maglietta porta la scritta, in carattere maiuscolo, “polizia municipale” nel fronte, a livello del taschino (all’altezza del cuore!), e nel dorso. Al petto anche l’adesivo a strappo col grado rivestito. Sulla maglietta, al livello della spalla, il gagliardetto con la doppia icona, affiancata, dei Ceri e del Grifo rampante con la scritta Polizia Locale e, sotto, “Città di Perugia”. La tenuta si competa con un cappello ad hoc, sempre con la scritta, anche sulla visiera, del Corpo di appartenenza. Tutto in blu. La t-shirt con bordatura in rosso del collo e delle maniche corte. Ai piedi si calzano anfibi nei quali si innesta il pantalone a stringere.

Non c’è che dire. La nuova divisa è bella, pratica, dall’aspetto solido e accattivante. Un look che ricorda la Lara Croft di Tomb Raider. Certamente molto più castigata (non con gli short), ma con un aspetto decisionistico e autorevole.

Un punto da ascrivere alla scelta della comandante della Polizia Locale, Nicoletta Caponi. Ci voleva proprio una valutazione femminile per coniugare estetica e funzionalità.