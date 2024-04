INVIATO CITTADINO Geo Night 2024. Non solo D’Annunzio. Come vi spiego la transumanza

Il 12 aprile, alle 17:00, nel quadro dell’iniziativa “La Notte della Geografia”.

Si tratta di un evento di carattere internazionale, promosso dall’Associazione delle Società Geografiche D’Europa (EUGEO).

Obiettivo trasparente è quello di migliorare e potenziare la formazione scolastica nelle scuole. Ben lo sa Maria Antonietta Gargiulo che, per anni, si è occupata di formazione, prima nel ruolo di docente e poi in quello di dirigente scolastica.

Gargiulo, in veste di Presidente del Club per l'Unesco di Perugia-Gubbio- Alta Umbria, in sinergia con il Club per l’Unesco di Foligno-Valle del Clitunno e in collaborazione con il Dipartimento Uomo e Territorio dell’Università degli Studi di Perugia, ha organizzato l’interessante incontro dal titolo La Transumanza nella lista del Patrimonio culturale immateriale: tradizioni, pratiche, innovazioni nell’Umbria sud-orientale.

Da ricordare che, l’11 dicembre 2019, il Comitato Mondiale dell’Unesco ha appunto proclamato la Transumanza come Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità.

Oltre alle relazioni, sono previsti l’intervento e la proiezione del documentario di Anna Maria Bartolini.

Coordina Fabio Fatichenti. Relazioni di Filippo Masseti (UniPg); Franca Rossi ed Emanuela Biagetti per il Club Unesco folignate.