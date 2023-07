INVIATO CITTADINO Ecco perché il Mirò ha dato forfait. Parla Antonio Lusi

Un’affollata assemblea, costituita da una cinquantina di persone in rappresentanza delle associazioni Elce Viva, centro socio-culturale Montegrillo, CSEN con Giuliano Baiocchi, unitamente a ben tre Associazioni giovanili universitarie.

Lusi ha spiegato i motivi che hanno costretto a chiudere il Circolo e ad abbandonare l'area.

Un bilancio positivo in termini di attività. Ha detto: “In quattro anni di gestione, abbiamo organizzato 38 eventi nell'area veranda del circolo, di cui arrivati a conclusione soltanto 8”.

Cosa ha impedito di portare a termine gli altri 30 eventi? “Il lavoro è stato sistematicamente interrotto dall'intervento della Polizia Locale”.

Con quali conseguenze?

“La Municipale ha elevato una contravvenzione (del tutto arbitraria) pari ad euro 5000, con conseguente dispositivo da parte del Comune di sospensione somministrazione alimenti e bevande”.

Cosa c’era stato di irregolare?

“La non-infrazione fa capo allo scorso mese di aprile. In occasione di una festa privata, la Polizia Locale, intervenuta per la musica ,riscontrava, a suo dire, il fatto che stessimo somministrando bevande ai non soci”.

Non era così?

“Quelle bevande non erano nostre, ma portate dal festeggiato. Evidentemente non fummo creduti e pochi giorni fa ci veniva notificato verbale e provvedimento sospensivo”.

Avete rappresentato la circostanza alle autorità comunali?

“Il comune di Perugia ha fatto e continua a fare spallucce e pertanto, a fronte di una festicciola da cui abbiamo ricavato 120 euro per l'affitto della sala, dobbiamo pagarne ben 5.000”.

A cosa si lega questa che voi definite “persecuzione”?

“Non vi è dubbio che nei nostri confronti vi è stato un accanimento senza precedenti, così come testimoniato da alcuni presenti all'assemblea”.

Nessuno vi ha aiutato?

“Nessuno. Con eccezione del consigliere comunale (con delega alle aree verdi) Federico Lupatelli. Il quale si è adoperato per aiutarci in tutti i modi possibili”.

Allora, mollate tutto?

“Tutte le Associazioni sono intervenute, soprattutto in seguito ad una nostra proposta che verteva sul fatto di fare diventare il Circolo la nuova Casa dell'Associazionismo. Ovvero una sede a disposizione di tutti, a fronte di un progetto comune atto a rivalutare l'area”.

Quando ne parlerete?

“Ci incontreremo nuovamente domai, martedì 11 luglio a far capo dalle ore 14.00, per cominciare a buttare giù un piano da presentare al Comune”.

Ma, intanto, l’area sarà soggetta a un crescente degrado?

“Nel frattempo, ci stiamo organizzando con altre Associazioni al fine di sfalciare l'erba e pulire comunque il prato, per dire No all'abbandono. Anche se non possiamo più fare nulla, non lasceremo che il parco diventi una jungla”.