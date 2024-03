INVIATO CITTADINO Cinema Méliès. Basta col mainstream! Che primavera, ragazzi: un essai da leccarsi i baffi

Temi e problemi, trattati, affrontati, discussi con l’arte della decima musa. E col dibattito fra organizzatori e spettatori.

Ma anche scaglie di teatro di sicuro interesse con Ciarfix, spettacoli di danza e varietà di Chiara Ciarfuglia e Domiziano Toniolo.

Da ieri è decollata la rassegna ‘Primavera D'Essai’, in Via della Viola n.1, al Cinema Méliès, meglio conosciuto come #IlCinemaFuoriModa.

Perché dopo le rassegne/stagioni con D'Essai D'Estate, D'Essai D'Autunno e D'Essai D'Inverno, la CineGatti ha consolidato questo brand, contenitore/promotore del Cinema indipendente. E passa a proporre la primavera.

Ieri sera è stata l'Associazione Legambiente ad aprire la rassegna, con il film documentario dei giornalisti Paolo D’Ambrosi e Giulia Innocenzi, Food for profit. Al termine della proiezione, dibattito sulla sostenibilità ambientale e alimentare.

Poi, il 4 e il 5 aprile, “Montagne di plastica” di Manuel Camia, la testimonianza filmata di due anni di ricerca, condotta dall’Università degli Studi di Milano, tra Lombardia, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, sulla contaminazione delle microplastiche nei ghiacciai.

L'11 e il 12 aprile, il film di animazione del 1984 del maestro Hayao Miyazaki: Nausicaä della Valle del vento.

Amnesty International, il 10 aprile, presenterà il film Green border. Una famiglia di rifugiati siriani, un solitario insegnante d’inglese proveniente dall'Afghanistan e una giovane guardia di frontiera s’incontrano sul confine polacco-bielorusso, durante l'ultima crisi umanitaria.

Primavera D'Essai ospiterà anche due spettacoli teatrali, a cura dell'Associazione Produzioni Ciarfix. Mercoledì 17 Aprile, ore 20:30, “Varietà... fino all’ultimo rintocco”, Spettacolo di danza e varietà (Pre-show) – Regia: Chiara Ciarfuglia – Conduce DomizianoToniolo. E ancora, Giovedì 23 Maggio, ore 20:30, “I Gatti in Trasferta... Ritorno a casa”.

Poi è la volta di Omphalos con 3 opere pluridecorate: Estranei e ​Weekend di Andrew Halg e poi Barbie di Greta Gerwig.

Impossibile mancare. Saremo a darne conto ai lettori.