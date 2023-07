INVIATO CITTADINO Chiara vs Chiara. A Villa Fidelia di Spello una citazione di Chiara Ferragni

Il quesito è "Chiara Ferragni musa ispiratrice del Perugino?"

Le due “Chiare” sono rispettivamente la nota influencer e la moglie di Pietro Vannucci.

La domanda provocatoria esce dalla mente vulcanica dell'artista tifernate Moira Lena Tassi. Che imposta, in termini ipotetici spiazzanti, la seguente riflessione: se il Pictor optimus fosse vissuto ai nostri giorni, quale scelta avrebbe fatto tra le due Chiara, preferendo forse la celebre influencer a Chiara Fancelli, sua legittima consorte?

Scelta artistica, s’intende. Prescindendo da interessi di carattere sentimental-matrimoniale.

Come utile occasione per trovare una risposta al quesito, si propone la sera del 29 luglio, ore 21:00, a Villa Fidelia di Spello.

La performance ha per titolo "Chiara e Chiara, separate da cinquecento anni", in cui verranno messe a confronto due grandi icone di bellezza di epoche totalmente diverse, attraverso il linguaggio di pittura, danza, musica e recitazione.

Nell’evento sarà protagonista anche il noto Direttore d' orchestra Laureta Cuku Hoday il quale, con musiche composte appositamente per l'occasione, si esibirà al violino e accompagnerà Moira Lena Tassi nelle sue letture recitate.

A completare il quadro dell’attesa performance, le talentuose ballerine Nicole Piccinelli e Sofia Mannala, di Academy Ballet, diretta da Sara Papa.

L' Artista presenterà due opere pittoriche: una Madonna con il volto di Chiara Fancelli, ispirata al Perugino, in ardito confronto con un ritratto di Chiara Ferragni: due ideali di bellezza, distanti cinquecento anni, a confronto. Non a paragone, ma godibili in efficace sinestesia di forma e colore.

La performance si lega alla mostra internazionale d'arte contemporanea "Stati d' arte", organizzata dall' associazione culturale "La Casa degli Artisti" di Francesco Minelli e curata dal critico d'arte Andrea Baffoni.

Sono oltre settanta gli artisti italiani e stranieri che esporranno le loro opere nella prestigiosa cornice di Villa Fidelia.