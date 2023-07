Comune di Perugia, dal taglio all'aumento: le consulte diventano nove

Nel mese passato si era discusso in modo acceso riguardo l’eliminazione, dagli organismi collegiali indispensabili, della consulta dei consumatori e quella degli studenti in quanto non funzionanti da anni. Ciò non è accaduto e le consulte sono state inserite nell’elenco degli organismi collegiali indispensabili per l’anno 2023.

Michele Nannarone, presidente della I commissione ha spiegato che “rispetto al 2022 quando erano sette, gli organismi individuati diventano nove”, approvati con 27 voti in Consiglio comunale.

Oltre alle già citate consulte, di studenti e consumatori, sono state individuate la commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, la commissione albo d’oro, il forum civico della disabilità, la consulta delle comunità straniere a Perugia e l’osservatorio sui rifiuti. A queste si aggiungono due nuove consulte, quella della famiglia proposta in commissione con emendamento dalla consigliera Casaioli e quella dei giovani, proposta in commissione da Nicola Volpi con emendamento.

Il consigliere Nicola Paciotti (PD) riguardo la discussione passata sulle consulte di consumatori e studenti ha dichiarato: “Fondamentale che tutti gli organismi che oggi sono previsti nell’atto vengano messi in condizione di funzionare, tenuto conto del contesto storico difficile che stiamo vivendo, onde attivare dei luoghi di utile confronto e dibattito”.

Il capogruppo IPP Fabrizio Croce ha preannunciato un voto favorevole sull’atto esprimendo apprezzamento per l’importanza che si è voluto dare al dibattito su un tema che stava scivolando via in maniera pericolosa e ha aggiunto di aver apprezzato in particolare che si siano fatti alcuni approfondimenti tramite audizioni e che, alla fine, la commissione abbia unanimemente accolto le correzioni apportate.