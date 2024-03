Farmacisti, il presidente Orlacchio incontra i giovani: "Costruiamo insieme il futuro della professione"

Il presidente Filiberto Orlacchio, presso la sede dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Perugia, ha incontrato gli studenti del dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia ed i giovani farmacisti.

L’incontro, organizzato dall’Aisfa (Associazione Italiana Studenti di Farmacia) in collaborazione con l’Ordine, “ha rappresentato – spiegano gli organizzatori - un momento cruciale per discutere delle numerose novità ed innovazioni in atto nel settore farmaceutico, sempre più al centro del sistema sanitario nazionale. Tra i vari argomenti analizzati – continua l’Aisfa - è stato affrontato in particolare quella della continuità della professione attraverso l'integrazione delle tecnologie emergenti, promuovendo la necessità di adattarsi ai cambiamenti e di abbracciare nuove pratiche per garantire una cura sempre più efficace e personalizzata per i pazienti".

Un incontro dinamico e stimolante, all’interno del quale non è mancato un excursus sulla storia della farmacia, condito da un confronto continuo tra professionisti e studenti. “Durante l’incontro con i giovani colleghi e gli studenti – commenta il presidente Filiberto Orlacchio - abbiamo lanciato come Ordine un'idea importante che riguarda tutti noi ed il nostro corpo professionale. Vogliamo scrivere insieme un progetto, che possa guardare al futuro della professione, che i giovani incontrati oggi rappresentano; un po' come abbiamo fatto noi prima di loro, quando, in un momento di grande difficoltà, abbiamo lanciato con lungimiranza un'idea nuova, ora divenuta realtà, quale quella della farmacia dei servizi.

Il punto di partenza del progetto è che il farmacista dovrà essere, innanzitutto, protagonista della prevenzione: offrendo ai cittadini le giuste informazioni per diventare padroni della propria salute ed i giusti servizi/prodotti per poterla mantenere e migliorare”.