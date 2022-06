INVIATO CITTADINO Via delle Sorgenti-via San Galigano: dacci oggi l’incidente quotidiano

Via delle Sorgenti-via San Galigano… Dacci oggi l’incidente quotidiano. È accaduto anche ieri e continuerà ad accadere, se non si pone mano al diffuso malvezzo di immettersi irregolarmente violando il divieto di svolta a sinistra. Ma tant’è! Si tratta di una pessima abitudine assai diffusa. Reiterata al solo scopo di evitare la rotatoria Mutilati e Invalidi di guerra, ossia quella che dirime le uscite da Santa Lucia e da San Marco, zona Rimbocchi.

Ieri verso le 13:00 uno scooter con due ragazzi a bordo saliva da via San Galigano quando una vettura, in entrata da via Torelli-via delle Sorgenti, anziché girare a destra, si immetteva irregolarmente svoltando a sinistra e tagliando la strada al mezzo in salita. Da qui l’impatto che coinvolgeva i due giovani i quali letteralmente volavano piombando a terra. Uno dei due, sebbene in stato di shock, si rialzava in stato confusionale. Mentre l’altro ragazzo rimaneva a terra perdendo copiosamente sangue dalla testa e da una gamba.

Attirate dal rumore, si precipitavano in soccorso dei giovani due signore della vicina attività artigianale. Chiamavano il 118 e, nel frattempo, si adoperavano per sostenere i feriti.

La storia si ripete. Quali le soluzioni?

C’è chi postula l’installazione del T-red, caso davvero unico di richiesta rispetto a uno strumento ordinariamente detestato.

“C’è di che sostenere le finanze comunali”, si dice. Considerando la frequenza di questa violazione.

La seconda soluzione consiste nel prolungare il cordolo cementizio che divide le carreggiate. Con questo ostacolo, sarebbe più difficile scavalcare e girare irregolarmente a sinistra.

Quale che sia la soluzione adottata, certo è che questa situazione è insostenibile. Dura da troppo tempo.