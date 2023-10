Il sindaco Romizi celebra i cento anni dei Baracconi: "Quando sei un bambino la felicità ha il profumo dello zucchero filato"

I Baracconi sono finalmente arrivati e insieme a loro anche il freddo pungente. Sabato 14 ottobre le giostre sono state azionate e la festa, per la felicità degli abitanti perugini di ogni età, è ricominciata.

Un momento importante anche per il primo cittadino di Perugia, Andrea Romizi, che sulla sua pagina Facebook omaggia i cento anni del Luna park perugino.

Una vecchia foto, di un Romizi bambino e allegro ai Baracconi, corona le parole usate dal sindaco per festeggiare il compleanno dell’amato parco divertimenti.

Scrive Andrea Romizi: “Quando sei un bambino la felicità ha il profumo dello zucchero filato. I nostri baracconi compiono 100 anni ma non li dimostrano. Caposaldo della nostra storia e della nostra tradizione, dopo un secolo continuano a essere sinonimo di divertimento per grandi e piccini. Crocevia di gioie, emozioni, aneddoti e ricordi che ogni perugino porta nel cuore. I baracconi e Perugia sono un binomio indissolubile che si rinnova ogni anno. Un legame al quale mi sento di augurare altri 100 di questi anni. Bentornati Baracconi”.

Il luna park rimarrà a Pian di Massiano fino al 12 novembre e fino a quel giorno il profumo dello zucchero filato non lascerà la città.