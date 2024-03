IL PONTE da periferia a "nuova città". Ora anche il "campo sportivo dei giovani" torna ad essere sicuro e bello

Completati i lavori di valorizzazione del campo sportivo di Ponte San Giovanni riservato al calcio a sette, alle giovanili ed agli allenamentdella storica società Pontevecchio. La struttura è ubicato alle spalle di quello principale ed il cantiere ha permesso la completa sostituzione del manto in erba sintetica che era ridotto ai mimini termini. Nel merito dell’opera, il dirigente Felici ha rimarcato che si è provveduto alla completa sostituzione del manto sintetico con materiale di ultima generazione dell’altezza di 5cm la cui vita tecnica, dunque, sarà più lunga.In senso generale Felici ha ricordato che negli ultimi anni l’Amministrazione, grazie ad un attento lavoro e progetti di qualità, è riuscita ad intercettare finanziamenti sull’impiantistica sportiva che si aggirano intorno ai 15 milioni di euro.

Il campo – ha continuato – versava in pessime condizioni, ma ora grazie ad un investimento di 127mila euro è tornato ad essere bello e fruibile. L'assessore Pastorelli (presente all'inagurazione anche il sindaco Romizi) ha tenuto a rimarcare che questa operazione "si inserisce all’interno della complessiva opera di recupero e valorizzazione di tutti gli impianti sportivi del Comune di Perugia, una priorità per l’Amministrazione insieme all’edilizia scolastica. “Abbiamo scelto di lavorare e stiamo ancora lavorando su questi temi per dare ai nostri ragazzi e ragazze ed alla città tutta strutture sicure ed adeguate per crescere”. “E’ una giornata importante per noi – ha commentato il presidente della Pontevecchio Nicola Albisi – e per il quartiere di Ponte San Giovanni perché, grazie all’impegno del Comune, abbiamo avuto la possibilità di migliorare questo impianto. Ciò ci dà lo slancio per fare ancor meglio il nostro lavoro e dare di più a beneficio dei ragazzi e della comunità”.

L’INTERVENTO - L’impianto di Ponte San Giovanni comprende, oltre al campo da calcio principale, un campo secondario delle dimensioni di circa 61x39m, realizzato con manto in erba sintetica. Con il passare degli anni il manto di quest’ultimo si è usurato ed è giunto a fine vita. È stato quindi previsto un intervento di rimozione dell’erba sintetica esistente e di successiva posa in opera di un nuovo manto, previa regolarizzazione del piano. Vista la previsione di intenso utilizzo del campo in oggetto, si è scelto un nuovo manto di ultima generazione in erba sintetica di altezza 50 mm, costituito da una speciale fibra monofilo con particolare forma a due sezioni che garantisce un’elevatissima resistenza, il ritorno della fibra in posizione verticale dopo il calpestio, morbidezza e antiabrasione.

Le fibre possiedono uno speciale trattamento anti-UV e sono di colore verde con due diverse tonalità per conferire al manto un’ottima somiglianza all’erba naturale. L’intaso utilizzato è 100% vegetale, composto da elementi naturali biologici ed ecocompatibili, antivegetativo, antigelivo, atossico, assolutamente non abrasivo a contatto con la pelle e sicuro per la salute. È formato da fibre vegetali, minerali composti e particelle naturali selezionate per mantenere costante l’umidità e permettere un perfetto drenaggio.

È inoltre elastico e confortevole per i giocatori, conforme ai requisiti imposti dal regolamento della Lega nazionale dilettanti. La scelta di utilizzare un intaso in materiale organico invece di un intaso con materiale plastico proveniente da PFU (pneumatici a fine uso) è avvenuta tenendo conto dei requisiti ambientali richiesti per i progetti PNRR e, in ottica futura, dei provvedimenti in attesa di approvazione da parte della Commissione Europea che impedirebbero l’uso di tale materiale plastico dopo il 2030. L’importo complessivo dell’intervento, eseguito dalla ditta Ciep Srl di Perugia, è stato di 127mila euro finanziato con fondi Pnrr.