Rolando Paredes, ecco chi ha trasformato l’ex McDonald’s di Fontivegge in una chiesa multiculturale

Di lui possiamo iniziare a dire che ne sentiremo parlare sempre più spesso. Possiamo dire che è un instancabile rappresentante della tenacia umana e possiamo anche definirlo un uomo di fede. Possiamo raccontare qualsiasi cosa ma ogni etichetta risulterebbe riduttiva.

Rolando Paredes è il pastore della chiesa apostolica di Perugia, arrivato in Umbria dall’Ecuador più di 20 anni fa e innamorato follemente della città in cui vive.

Ogni domenica celebra la messa nel quartiere di Fontivegge e accoglie nella sua chiesa gente proveniente da tutta Perugia e da tutto il mondo. I suoi sermoni sono in lingua spagnola tradotti in simultanea in italiano e, grazie alle cuffie wireless, anche in inglese e francese e, qualche volta, ci scappa anche uno splendido coro gospel dal vivo.

La chiesa si trova in piazza del Bacio, proprio dove una volta sorgeva il McDonald's. Quei magazzini, che sembravano non interessare a nessuno, sono stati acquistati da Rolando un anno fa e da allora, un po’ per volta e insieme alla famiglia, li sta ristrutturando per trasformarli in uno spazio aperto a tutti, ai giovani, ai bambini, alle famiglie e a chiunque voglia avere un punto di riferimento in un quartiere spesso ostile.

Il progetto primario è quello di rendere questi ambienti una ludoteca che offra anche servizi di mensa, cucina e attività per i bambini e i giovani: “Quando le famiglie arrivano in Italia dall’estero capita spesso che i genitori lavorino e che i bambini si ritrovino a stare sempre da soli. Ecco, io voglio per loro un posto dove si sentano protetti” spiega Paredes.

Rolando, che a maggio festeggerà 52 anni, svolge il ruolo di pastore per passione, mentre lavora come idraulico insieme a due dei suoi quattro figli. In Ecuador era una guardia del corpo ma la grave crisi bancaria degli anni '90 lo costrinse a lasciare il suo paese. Arrivato a Gubbio con la speranza di ricostruirsi una vita migliore, Rolando ha scoperto la fede e da allora ha seguito questo cammino.

Racconta il pastore: “Noi, attraverso la chiesa apostolica, distribuiamo il cibo e lo abbiamo fatto anche durante il covid. Riempivamo un pulmino a nove posti di cibo e, con mia moglie, preparavamo i pacchi da consegnare a chiunque ci chiamasse”. E ancora: “Qui c’è un grande bisogno. Io esco e incontro dei ragazzi e gente a cui voglio offrire il mio aiuto. La mia non è la tipica chiesa che dopo un sermone vai a casa. No, la chiesa deve aiutare oltre i suoi muri”.

La comunità di Paredes conta 160 cittadini provenienti da nazioni come Venezuela, Colombia, Perù, Ecuador, Congo, Etiopia,Gabon, Libia e Argentina e ogni giorno Paredes lotta per non lasciarli soli.