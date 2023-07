Il New York Times incorona l'Umbria: il viaggio tra le meraviglie di Perugia, Assisi e Orvieto

È cosa risaputa, gli statunitensi amano l’Umbria e, dopo l’articolo del New York Times dedicato alla regione, l’apprezzamento della popolazione americana per il cuore verde d'Italia oltrepasserà le vette delle dolci colline umbre. Il quotidiano più famoso al mondo ha pubblicato un articolo dal titolo “Umbria by Train: A Journey Into the Green Heart of Italy” a cura di Perri Klass, un viaggio in treno fra Orvieto, Perugia e Assisi. Il reportage è correlato dalle dettagliate e luminose fotografie di Marina Caneve, presenti anche sulla pagina Instagram del giornale pubblicate domenica 9 luglio.

Il giornalista Klass oltre a mettere in risalto la tradizione culinaria, parlando di vino, olio e formaggio e riconoscendo una certa prelibatezza all’arrosto di maiale e al tartufo, si sofferma sulle bellezze culturali delle tre città: “Puoi ammirare i brillanti rilievi e i mosaici sulla facciata del Duomo medievale di Orvieto, vedere gli straordinari affreschi di Giotto nella Basilica di San Francesco ad Assisi (i primi sentori dell'arte rinascimentale) ed esplorare la Galleria Nazionale dell'Umbria a Perugia, con l'arte che risale al XIII secolo”.

Un articolo guida che fa venire voglia anche ai cittadini autoctoni di dedicare una giornata intera alle bellezze a cui è abituato e di cui, molto spesso, ha dimenticato l’unicità.

All’interno dello scritto troviamo i prezzi dei treni, partendo da Firenze o Roma, i posti da visitare, i ristoranti in cui mangiare e i luoghi dove pernottare.

Non mancano avvincenti aneddoti storici come quello dedicato a Perugia: “Perugia è una città universitaria dal 1308. Il famoso Cesare Borgia (figlio illegittimo di papa Alessandro VI) era uno studente all'università di Perugia alla fine del XV secolo e avrebbe svolto un ruolo importante nell'estendere il potere del governo pontificio durante il Rinascimento, mentre le forze dello Stato Pontificio combattevano contro le singole città stato”.

Fra i protagonisti del centro storico del capoluogo umbro non poteva mancare il Bacio Perugina e la porchetta dell’Antica Porchetteria Granieri: “Per un pranzo veloce – e ottimo – da Mr. Norcy ci sono panini e taglieri di salumi e formaggi locali (pranzo 10 euro o meno). In una recente visita, la fila più lunga in città era alla bancarella dei panini dell'Antica Porchetteria Granieri 1916 in Piazza Giacomo Matteotti, dove il cameriere stava tagliando una porchetta che sembrava essere lunga circa un metro e ottanta”.