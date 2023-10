Perugia, la città si trasforma in un sogno di Natale: luci, mercatini e una pista di pattinaggio da favola

Perugia si appresta a diventare ancora più magica sotto l’atmosfera delle feste natalizie. Quest’anno dicembre sarà incredibile con un’illuminazione straordinaria che abbraccia non solo corso Vannucci ma anche altri luoghi del centro storico come via dei Priori, corso Cavour, via Bonazzi, Porta Pesa e corso Garibaldi.

La vera novità è la super pista di pattinaggio che sarà allestita in piazza Italia realizzata con un percorso suggestivo di oltre 500 mq nell’area dei giardini che offrirà ai visitatori la possibilità di pattinare tra le fontane i monumenti della piazza.

Insomma tutta la comunità, fra artigiani, istituzioni e commercianti sono all’opera per portare la magia del Natale in città e tutto inizierà venerdì 24 novembre, in occasione del Black Friday, per poi assistere all’apertura dei tipici Mercatini di Natale situati lungo Corso Vannucci, dove nel weekend dell’Immacolata ci sarà Dolcissima Perugia, la seconda edizione della manifestazione itinerante dedicata ai dolci artigianali.

Tornerà l’immancabile albero in piazza IV Novembre mentre piazza Matteotti si trasformerà in un paradiso per i bambini dove potranno divertirsi con il trenino, la giostra Carousel con i cavalli e i giochi tradizionali. Qui potranno incontrare Babbo Natale nella sua casetta pronto a raccontare le sue avventure e scattare una foto ricordo.

Sarà inoltre presente la cassetta delle lettere per spedire a Babbo Natale la propria letterina e all’interno del centro G. Alessi di via Mazzini, verrà allestito uno spazio laboratorio per bambini con esperienze creative e occasioni di svago intelligente in collaborazione con P.O.S.T. Perugia.

Una rassegna musicale “Concerti dalle terrazze” animerà le vie e le piazze del centro storico. Si tratta di una iniziativa promossa dalla Fondazione Perugia, che ha selezionato alcune delle più belle e suggestive terrazze della città per ospitare esibizioni musicali e artistiche di qualità.

I dettagli per il Natale perugino sono stati definiti durante una riunione di circa trenta negozianti provenienti da tutte le zone del centro, tra cui singoli operatori, referenti delle associazioni dei borghi, ma anche responsabili dei negozi in franchising e aziendali a dimostrazione del grande interesse che c’è per l’argomento trattato. A rappresentare l’amministrazione comunale l’assessore al Commercio Clara Pastorelli che ha riportato il sostegno dell’amministrazione alla realizzazione di un progetto condiviso.