Il Club Ducati Perugia inaugura la nuova sede e riqualifica il parco della Pallotta

Fondato nel 2002 da Michele Villa, il Club Ducati Perugia il prossimo anno compie 20 anni. Un traguardo lungo fatto di tanti motociclisti e motocicliste che vivono di una grande passione per le due ruote. La nuova sede è stata inaugurata dal sindaco Andrea Romizi, dall’assessore ai servizi sociali Edi Cicchi e dal consigliere comunale Federico Lupatelli, insieme ai tanti motociclisti e soci del club accorsi all’evento.

Il Club Ducati Perugia, il cui presidente è dal 2005 Roberto Gavarini, ha partecipato a un bando comunale per l’assegnazione della sede e la manutenzione dell’area verde tra via Petrarca e via Aretino per tre anni, rinnovabile.

“Siamo felici di avere qui la nostra sede - ha dichiarato Roberto Gavarini - La scelta anche della riqualificazione dell’area verde fortemente degradata, così come la manutenzione delle panchine, ci permetterà di vivere ancora più in simbiosi con il quartiere della Pallotta che ci ha accolto con molta simpatia”. Nel parco una panchina è stata dipinta di rosso, diventando simbolo della lotta contro la violenza sulle donne; una targa ora reca i numeri nazionali 1522 e quelli del Centro Antiviolenza di Perugia gestito dall’Associazione Liberamente Donna (075 5941326 - 342 3029409).

“La panchina rappresenta una mano tesa alle donne grazie ai contatti sopra riportati”, ha dichiarato l’assessore Cicchi. “Questo è un invito a chiamare i soggetti deputati ad aiutare le donne già ai primi segnali di violenza”. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Romizi per la riqualificazione dell’area verde e della struttura oggi sede del Ducati Club. “Mi sono realmente emozionato nel vedere questa area verde ora così curata. Oggi voi avete realizzato un sogno, avere una sede tutta vostra. Per un altro verso, la comunità godrà di un grande beneficio per la vostra presenza, per il vostro presidio, per la vostra vita associativa e perché quest’area sarà curata e custodita. Grazie a tutti voi e buona strada, bikers”.

La sede è stata benedetta da don Pietro, parroco proveniente da Roma, che officia messa a Vallelunga dove è presente il circuito motociclistico e automobilistico intitolato a Piero Taruffi.