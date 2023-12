Premiati i migliori atleti paralimpici umbri: ecco i nomi dei protagonisti

Il Comitato Italiano Paralimpico Umbria ha premiato i 20 atleti della regione che si sono distinti nella stagione 2022-2023 in una cerimonia che si è svolta nella sala del Consiglio della Provincia di Perugia.

L’assessore Pastorelli ha espresso il suo apprezzamento per la collaborazione tra il Cip Umbria e l’Amministrazione comunale per promuovere progetti di sport integrato nelle scuole e favorire l’inclusione sociale. “Congratulazioni a tutti gli atleti che sono stati premiati, motivo di orgoglio per la città di Perugia e per l’Umbria tutta: proprio loro rappresentano l’esempio di come con l’impegno e la determinazione si possano raggiungere grandi risultati” ha concluso l’assessore.

Presenti all’evento Gianluca Tassi, presidente Cip Umbria, Paola Fioroni, vice presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria e presidente dell’osservatorio regionale sulla condizione delle persone per la disabilità, Erika Borghesi, consigliera della Provincia di Perugia, Clara Pastorelli, assessore allo sport del Comune di Perugia e i membri della giunta e del consiglio del Cip Umbria. Presente anche Francesco Emanuele, storico presidente del Cip Umbria, a cui Gianluca Tassi ha voluto consegnare una targa ricordo per aver contribuito in modo importante alla crescita e allo sviluppo dello sport paralimpico nella regione.



I premiati:

Benemerenze Roma

Riccardo Menciotti (Finp): bronzo alla staffetta 4x100 stile libero alle Paralimpiadi di Tokyo (anno 2021).

Corrado Montecaggi (Fpicb): primo classificato singolo e doppio mondiale di Francia (luglio 2022), primo in Coppa Italia (2022); primo nel singolo e secondo nel doppio al campionato italiano; primo Campionato a squadre (2023); primo al torneo internazionale (singolo/doppio/squadre) anno 2023.

Nicolò Desantis (Fssi): bronzo e 6 classificato ai Deaflympics (calcio a 11).

Dong Dong Camanni (Fispic): bronzo al Campionato europeo di judo fino a 73 kg (2023).



Riconoscimenti speciali

Francesco Emanuele (già presidente Cip Umbria)



Atleti premiati dal comitato Cip Umbria

Chiara Andidero (Finp): medaglia d’oro 200 metri farfalla ai Virtus Global Games in Francia (2023).

Fabio Massarelli (Finp): campione italiano di categoria (esordienti) e medaglia di bronzo nei 100 stile libero ai Campionati italiani di nuoto in vasca corta Fisdir (anno 2023).

Simone Giovarruscio (Fispes): primo classificato nel disco e nel peso ai Campionati italiani Invernali; secondo classificato nel giavellotto ai Campionati italiani.

Francesco Felici (Fit – Wheelchair tennis): Campionato italiano juniores dal 2020. Da aprile 2023 numero 2 del ranking italiano junior e finalista all’Us Open 2023. Atleta dell’anno junior.

Fabrizio Pagani (Fipsas): doppio oro ai campionati mondiali indoor novembre 2023 (dinamica con pinna e apnea statica), medaglia d’argento nella dinamica senza attrezzi.

Giulia Vernata (Fitav): prima classificata Lady campionato italiano paratrap.

Stefano Zuccarini: secondo posto assoluto nel Campionato Italiano di Acrobazia in Aliante-Libero Artistico.

Francesca Cesarini (pole dance): campionessa italiana e mondiale nella federazione Ipsf e Posa (2022); vincitrice del talent show Italia’s Got Talent (2023).

Laura Pagliacci Reattelli (Fise): seconda a Campionati italiani di Paradriving combinata (2022); seconda a Campionati italiani di Paradriving combinata e completa (2023).

Mattia Melelli (Fisdir): secondo ai Campionati italiani promozionali di atletica leggera Fisdir (2023).

Tiziano Sabatini (Finp): secondo classificato, categoria senior (gara 50 rana) ai Campionati italiani di nuoto in vasca corta Fisdir (2023)

Barjac Rares Jonut (Finp): terzo posto, categoria Junior (gara 50 farfalla e 100 farfalla), ai Campionati Italiani di nuoto in vasca corta Fisdir.

Mirko Bruschi (Fitet): terzo assoluto e terzo nel doppio maschile assoluto ai Campionati italiani di Messina.

Giuseppe Santangelo (Uits): terzo ai Campionati italiani (2022).

Gianpietro Hiroki Zanchi (Fisdir ginnastica artistica): terzo nel volteggio e quarto nel corpo libero, sbarra, parallele, anelli al Dsigo World Champion in Sudafrica.