I PERSONAGGI Lorenzo e Ginevra astri nascenti della danza sportiva pronti a far brillare Perugia ai Mondiali

Lorenzo Castellari e Ginevra Vantaggi, due atleti umbri quindicenni che si apprestano a rappresentare l’Italia in due diverse specialità di danza sportiva, sono stati accolti a Palazzo dei Priori dal sindaco Andrea Romizi, alla presenza dell’assessore Luca Merli.

Un incontro in cui l’amministrazione comunale ha voluto complimentarsi per i brillanti risultati che hanno già consentito ai due giovanissimi di entrare nell’olimpo della disciplina da loro praticata da tempo con sacrificio e passione.

Lorenzo e Ginevra ballano insieme da dieci anni allenandosi con la Asd Asso di Cuori di Bastia Umbra.

Hanno vinto i campionati italiani assoluti 14/15 anni a Massa Carrara la scorsa estate in due discipline: combinata 10 danze e danze standard. Per questo parteciperanno a due campionati del mondo: il primo per la combinata in Portogallo il 12 novembre e il secondo per le danze standard in Bulgaria il 10 dicembre.

Oltre che in Italia, i due atleti, entrambi liceali, vantano successi in diverse gare internazionali in cui si sono sempre piazzati in finale sia nelle danze standard che nel latino americano.

Risultati dovuti a una ferrea disciplina che contempla allenamenti per tre-quattro ore al giorno sette giorni su sette sotto la guida degli insegnanti Elisa Galli (che ha preso parte all’incontro nella sala Rossa) e Claudio Proietti.