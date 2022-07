Gubbio, un'estate di eventi e manifestazioni: così cambia la viabilità

Cambia la mobilità a Gubbio per i mesi estivi. Un provvedimento deciso dal Comune in concomitanza degli eventi e delle manifestazioni in programma che modificheranno sosta e possibilità di transito in diverse zone della città

Via dei Consoli, via Gattapone e via XX Settembre

Divieto di sosta (già previsto fino al 2 ottobre)

Prefestivi: dalle 15 alle 20

Festivi: dalle 10 alle 20

Via Cavour (fino all’11 settembre)

Giorni feriali: chiusa dalle 11.30 alle 15.30 e dalle 18 alle 6

Prefestivi e Festivi: chiusa dalle 11 alle 6

Dal 12 settembre al 2 ottobre

Giorni feriali: chiusa dalle 18 alle 6

Festivi: chiusa dalle 11 alle 6

Corso Garibaldi (da via Armanni a via della Repubblica)

Fino al 2 ottobre

Prefestivi: chiuso dalle 18 alle 6

Festivi: chiuso dalle 11 alle 6

Modifiche dal 13 al 28 agosto

Chiusura varchi di via dei Consoli e via Savelli: tutti i giorni dalle 11 alle 6

Chiusura via Cavour, con varco e transenna: tutti i giorni eccetto quelli di mercato, in cui si chiuderà alle 15, dalle 11alle 6

Chiusura varco Porta Castello: prefestivi 11 - 6

Chiusura via Vantaggi: prefestivi e festivi 11 -24

Corso Garibaldi da via Cairoli: Prefestivi chiusura 11 - 6

Torneo dei quartieri ed eventi correlati, 10 agosto

Piazza San Pietro e largo Alberaioli: divieto di transito e sosta 14-24

Via Vantaggi: chiusa dalle 20 alle 24 per un concerto in piazza Giordano Bruno

14 agosto

Chiusura fisica di Porta Romana: dalle 14 alle 24

Via Dante (tra via Savelli e corso Garibaldi con inversione di via Nelli): divieto di transito e sosta dalle 14 alle 24

Via San Giuliano, via Baldassini, via XX Settembre, via Savelli, corso Garibaldi da via Dante a Via Armanni, Via Nelli, Via Armanni: divieto di sosta dalle 14:00 alle 24:00

Piazza Grande: divieto di transito dalle 17:30 a fine manifestazione

Piazza San Pietro e largo Alberaioli: divieto di transito e sosta dalle 14:00 alle 24:00

Divieto di transito lungo le seguenti vie al momento del passaggio dei cortei: Via Dante, Corso Garibaldi, Via della Repubblica, Piazza 40 Martiri, Via Cavour, Piazza Bosone, Piazza Giordano Bruno, Via dei Consoli, Via San Giuliano, Via Baldassini, Via Savelli, Via Nelli, Via Armanni.

17 agosto (concerto in piazza Giordano Bruno)

Via Vantaggi: chiusa dalle 20 alle 24

Doc Fest 25-28 agosto

Via dei Consoli, via Gattapone, via XX Settembre (tratto compreso tra piazza Grande e via Mastro Giorgio):

Divieto di sosta dal 25 al 28 agosto dalle 7 alle 1

Divieto di transito dalle 16 alle 1

Via Baldassini: divieto di sosta dal 26 al 28 agosto dalle 15 alle 1

Piazza Grande: divieto di transito dalle 16 alle 1 il 25-26-27 agosto (fatte salve eventuali chiusure temporanee al di fuori di questi orari, richieste dagli artisti per il sound-check)