Gubbio, lavori in corso per le linee elettriche: la mappa degli interventi

Manutenzione e potenziamento del sistema elettrico, lavori in corso a Gubbio. Con particolare riferimento, rende noto Enele, alla cabina di via Beniamino Ubaldi e alla dorsale di media tensione “Funivia” che alimenta l’area circostante.

I tecnici dell’azienda elettrica eseguiranno operazioni tecniche per la sostituzione in cabina e lungo la linea della componentistica elettrica, che è stata in parte danneggiata e che sarà completamente rinnovata. Nel dettaglio, verranno svolte attività di restyling per la sostituzione delle apparecchiature di impianto, che saranno ottimizzate con l’installazione di componentistica automatizzata di ultima generazione in modo da garantire qualità e continuità del servizio elettrico in situazioni ordinarie, nonché tempi di rialimentazione più rapidi in caso di disservizio. Le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete e la sicurezza degli impianti per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica.

"Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per motivi di sicurezza e richiedono due interruzioni temporanee del servizio" che E-Distribuzione ha così programmato: domani (mercoledì 6 aprile), inizio lavori alle 8.30 e conclusione entro le11, e venerdì 8 aprile, a partire dalle 8.30 con conclusione nel primo pomeriggio, pochi civici di via Perugina, via Ubaldi, via Piaggiola, via f.lli Rosselli, viale Don Minzoni, via Bellucci, via Allende, via Mausoleo, via del Molino, largo della Resistenza. I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei civici, nella zona interessata.