Circolo Artisti “Casa di Dante di Firenze” premia la Scuola della Musica di Gualdo: "Preparazione per un percorso professionale"

La Scuola Comunale di Musica di Gualdo Tadino, diretta dal maestro Francesco Demegni torna a far parlare di se a livello nazionale. È stato, infatti, conferito alla Scuola Comunale di Musica di Gualdo Tadino, da parte della più importante Società Artistica Italiana, ossia la Società delle Belle Arti – Circolo degli Artisti “Casa di Dante di Firenze” un importante riconoscimento: il Diploma D'Onore per le attività artistiche svolte nel corso degli anni. Anni difficili, in cui l'arte, che troppo spesso passa in secondo piano, grazie all'impegno di docenti preparati e appassionati, ha permesso agli studenti di trovare nella scuola di musica un ambiente sereno e ricco di stimoli positivi, che gli ha consentito di scegliere spesso il percorso artistico anche come risorsa lavorativa e professionale.

“Un importantissimo riconoscimento arrivato dalla più antica e blasonata società artistica italiana, la Società delle belle Arti “Casa di Dante”, che ci rende orgogliosi del nostro lavoro – ha dichiarato il Direttore della Scuola di Musica di Gualdo Tadino, Francesco Demegni - ma anche un premio che va mcondiviso con la nostra Città e con le nostre eccellenze. La “Casa di Dante" di Firenze è infatti la società artistica dove hanno preso vita movimenti artistici come i macchiaioli e dove hanno esposto e si sono esibiti i più importanti artisti da due secoli. I Corsi della scuola comunale di Gualdo Tadino Etralab, consentono non solo l'apprendimento, ma anche la possibilità di esibirsi. Lo dimostrano le numerose pubblicazioni discografiche e le molteplici esibizioni, anche fuori dal contesto locale in cui gli allievi sono protagonisti”.