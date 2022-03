INVIATO CITTADINO Via Ulisse Rocchi, quando i simboli rimangono

Via Ulisse Rocchi. Quando i simboli rimangono. Raro caso di sopravvivenza di un pregevole manufatto liberty.

Ci riferiamo alla bossola in legno e alla vetrata con Grifo centrale in un negozio all’inizio della via intestata al sindaco perugino che curò la triade tram-illuminazione elettrica-acquedotto.

Si tratta di un esercizio ad angolo con l’antica via degli Assassini, con ingresso riquadrato in legno. La lunetta superiore è in vetro incorniciato da ferro battuto con fiori all’intersezione dei riquadri. Al centro, dentro un cerchio incluso in un rombo, sta un Grifo di raffinata fattura. È il classico Grifo rampante con sesso eretto.

Si è salvato anche il meccanismo di riavvolgimento della tenda parasole. È significativo che in quel negozio sia stato attivo un personaggio come Luigi Catanelli, nativo del Borgo d’Oro. Catanelli (Gigio), di origine decisamente popolare, è stata figura eminente dell’antifascismo perugino, amico di Aldo Capitini, Walter Binni e Brenno Tilli. Fu inventore, scrittore, raccoglitore appassionato di storia e storie, termini e detti perugini, fondatore del foglio politico-satirico “Il Buffone”.

Nella sua veste di tecnico che viaggiava anche per reperire materiali per le sue invenzioni, entrò a far parte della rete antifascista e tenne collegamenti fra vari esponenti della Resistenza. Oltre che tecnico e inventore, tenne anche una libreria frequentata da appassionati di letteratura, ma anche da un nutrito stuolo di antifascisti. Alle sue dipendenze fu anche un giovanissimo Mario Grecchi, poi vittima di un’orrenda fucilazione al poligono di tiro di corso Cavour.

In foto si vede Gigio Catanelli in posa davanti al negozio del civico 2 di via Rocchi. Una foto storica, utilizzata per la copertina della sua biografia, scritta dal figlio Marcello con inserimento nella collana “Umbri”, da me ideata e diretta per l’editore Morlacchi.